Мир после иллюзий: возвращение истории и новая борьба цивилизаций

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о новой борьбе цивилизаций.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Тридцать с лишним лет назад западная политическая мысль пережила минуту опасного самообольщения. После распада Советского Союза и завершения холодной войны значительная часть интеллектуальных и политических элит США и Европы решила, что история якобы выработала окончательный ответ на главный вопрос современности: как должно быть устроено человеческое общество. Этот ответ, как уверяли нас идеологи нового мира, звучал предельно просто: либеральная демократия западного образца, глобальный рынок, размывание границ, универсальные нормы, единые ценности, торжество правового космополитизма. Иначе говоря, мир должен был стать похожим на Запад, а Запад - превратиться в норму для всех.

Фрэнсис Фукуяма лишь дал громкое имя этой интеллектуальной самоуверенности, объявив либеральную демократию "конечной точкой идеологической эволюции человечества". В ту эпоху подобная формула казалась многим почти естественной. Советский блок рухнул, США остались сверхдержавой номер один, глобальные рынки расширялись, интернет создавал иллюзию единого человечества, а политическая и культурная элита Запада окончательно поверила в собственную историческую непогрешимость.

Но реальность, как это часто бывает, оказалась жестче теории.

Сегодня, в 2026 году, даже сухой набор глобальных показателей разрушает сказку о "конце истории". К концу 2024 года число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 123,2 миллиона человек. Это не публицистическая метафора, а масштаб цивилизационного надлома. Военные расходы мира в 2024 году выросли до рекордных 2,718 триллиона долларов, причем рост составил 9,4 процента за один год - это самый резкий скачок со времен окончания холодной войны. Международная миграция продолжает расти: по данным ООН, в 2024 году в мире насчитывалось около 304 миллионов международных мигрантов. Одновременно 61 процент опрошенных в глобальном исследовании Edelman заявили о среднем или высоком уровне социального озлобления и недоверия к институтам. Это уже не мир победившего универсализма, а мир распада, фрагментации, тревоги и борьбы за идентичность.

Вот главный факт, который западные элиты отказываются признать: история не закончилась. Более того, она вернулась в самой неудобной для них форме - как борьба памяти, религии, территорий, символов, демографии, границ и коллективных мифов.

В этом смысле Сэмюэл Хантингтон, как бы ни клеймили его при жизни и после смерти, оказался ближе к реальности, чем триумфалисты глобального либерализма. Да, его формулы были спорными. Да, его схема мира не объясняла всех деталей. Но в главном он увидел то, чего не хотели видеть его оппоненты: после ухода жесткой биполярности конфликт не исчезнет, а переместится в более глубокий слой - в сферу цивилизационных различий, религиозной памяти, исторических травм, культурных кодов и борьбы за идентичность.

Именно это мы сегодня и наблюдаем.

Слишком долго западный истеблишмент жил в комфортабельной иллюзии, будто экономическая взаимозависимость автоматически отменяет вражду, а культурное смешение обязательно рождает гармонию. Но история человечества устроена иначе. Торговля может сосуществовать с ненавистью. Технологический прогресс не отменяет религиозной страсти. Рост городов не убивает память о старых унижениях. Финансовая глобализация не превращает цивилизации в безликую массу потребителей. Напротив, чем сильнее мир унифицируют сверху, тем болезненнее снизу возвращаются различия.

Это и есть главный парадокс XXI века: глобализация не уничтожила идентичности, а сделала их более нервными, резкими и политизированными.

Посмотрите на карту мира без идеологических шор.

Ближний Восток остается пространством, где политика, религия, память и кровь сплетены в один неразрешимый узел. Израильско-палестинский конфликт давно перерос рамки обычного территориального спора: это конфликт исторического права, религиозного воображения, безопасности, травмы и цивилизационного самоощущения. Африка охвачена не одним, а множеством пересекающихся кризисов, где границы, проведенные бывшими империями, не совпадают с племенной, конфессиональной и этнокультурной реальностью. Южная Азия остается ареной глубинного соперничества, где за военной логикой Индии и Пакистана всегда стоит не только геополитика, но и вопрос идентичности, исторической памяти и цивилизационного самоописания. Европа, казавшаяся после 1991 года "постисторическим садом", снова живет в режиме тревоги: война на Украине вернула на континент язык фронта, мобилизации, снарядного производства и стратегического сдерживания.

Даже там, где конфликт не принимает форму полномасштабной войны, он все равно проявляется в культурной борьбе. Вопросы школьной программы, языка, миграции, религиозных символов, исторических памятников, демографической политики, статуса семьи и права на национальную память превратились почти во всех регионах мира в поле ожесточенного столкновения. Это не случайность, а закономерность. Когда государство теряет право определять культурное ядро, общество начинает дробиться на конкурирующие лояльности.

Именно в этом месте миф о мультикультурализме дал самый глубокий сбой.

Следует оговориться сразу: речь не о примитивном отрицании многообразия как такового. Человеческие общества всегда были сложными, смешанными, иерархичными и неоднородными. Проблема не в том, что в одном государстве могут жить люди разного происхождения, веры или языка. Проблема в другом: западная элита слишком долго пыталась представить культурные различия как нечто второстепенное, декоративное, почти незначительное, полагая, что достаточно рынка, правовой процедуры и идеологически правильной риторики, чтобы любые различия растворились в "общих ценностях".

Не растворились.

Наоборот, чем настойчивее Запад убеждал себя, что национальное государство устарело, тем сильнее в самих западных обществах рос спрос на границы, порядок, культурную преемственность и политический суверенитет. Этот процесс уже нельзя списать на маргиналов. В 2024 году в странах ЕС было зафиксировано 911 960 первичных заявлений о предоставлении убежища. Это меньше, чем в 2023 году, но цифра по-прежнему колоссальная. При этом к концу 2024 года в Европе сохранялась почти миллионная очередь нерассмотренных дел, а 4,4 миллиона украинцев оставались под режимом временной защиты. Миграционный вопрос перестал быть гуманитарной темой и стал темой государственности, социальной нагрузки, безопасности, доверия и политической устойчивости.

Не менее показательно и то, что сама Европа, долгие годы читавшая миру лекции об открытости и постнациональной идентичности, теперь стремительно возвращается к языку контроля, селекции, фильтрации и суверенного управления потоками. Это не случайное колебание маятника, а реакция системы на накопившееся давление. Когда реальность ломает идеологию, даже самые убежденные доктринеры начинают говорить на языке границ.

Тот же процесс заметен и в сфере безопасности. Europol в своем докладе TE-SAT 2025 фиксирует сохраняющуюся террористическую угрозу в странах ЕС во всем ее спектре - от джихадистских до ультраправых, леворадикальных и сепаратистских форм. Сам по себе этот факт разрушает упрощенную картину мира, где будто бы главный враг современности - исключительно "плохая риторика" национального государства. Нет, угроза исходит не из одного источника и не из одной идеологии. Она возникает там, где распадается общий политический порядок, где усиливается чувство несправедливости, где культурная интеграция проваливается, а институциональное доверие исчезает.

При этом было бы интеллектуально лениво сводить все к одному слову - "миграция". Сама по себе миграция не объясняет кризис. Объясняет его сочетание факторов: экономическая неуверенность, деиндустриализация части западных обществ, культурная дезориентация, ослабление исторического канона, политическая трусость элит и утрата понятного общественного договора. Если государство не может внятно ответить на вопросы "кто мы?", "что объединяет нас?", "где проходят красные линии?" и "какие правила являются обязательными для всех?", оно неизбежно получает конфликт не только между пришлыми и коренными, но и между самими коренными группами, расколотыми по вопросам памяти, религии, идеологии и будущего.

В этом отношении современный Запад напоминает позднюю Римскую империю не в пошлом смысле "варвары у ворот", а в куда более серьезном: у него есть богатство, институты, технологическое превосходство и универсалистская идеология, но все слабее становится внутреннее согласие относительно того, что именно следует защищать и ради чего вообще существует политическое сообщество. Рим разрушили не только внешние удары, но и внутренняя эрозия смысла. Когда центр перестает верить в собственную культурную правоту, периферия начинает диктовать условия.

Другой важный пример - Австро-Венгрия. Это была сложная, образованная, бюрократически развитая империя с элитой, уверенной в своей способности управлять многообразием. Но как только давление истории усилилось, выяснилось, что под polished-поверхностью цивилизованного сосуществования кипят соперничающие национальные проекты, несовместимые памяти и взаимные страхи. Империи часто гибнут не потому, что в них слишком много различий, а потому, что их управляющие классы слишком долго делают вид, будто различия несущественны.

То же самое произошло и в Югославии. Пока существовал жесткий каркас, многообразие удерживалось. Когда каркас ослаб, наружу вышло все, что было отложено: конфессиональная память, старые раны, местные мифы, этнические карты, язык мести. Мир XXI века, при всей его цифровой новизне, в этом отношении удивительно архаичен. Под тонкой оболочкой глобальных платформ и финансовых потоков живут очень старые страсти.

Но у сегодняшней ситуации есть и еще одно измерение, которое делает ее особенно опасной: цивилизационное соперничество больше не сводится к войнам пушек и окопов. Оно перешло в сферу технологий, логистики, цепочек поставок, демографии, энергетики, образования, цифровых платформ и символической власти. Раньше борьба империй шла за проливы и колонии. Теперь она идет еще и за редкоземельные металлы, полупроводники, батареи, дата-центры, искусственный интеллект, маршруты кабелей и стандарты управления информацией.

Поэтому смешно и наивно слышать от части западных элит старые мантры о "мире без границ" в тот момент, когда сами же западные государства отчаянно пытаются выстроить новую стратегическую автономию. Мировая торговля действительно остается огромной: в 2024 году ее объем достиг рекордных 33 триллионов долларов. Но это не опровержение конфликта, а доказательство новой формы конфликта: взаимозависимые экономики ведут ожесточенную борьбу за контроль над будущими секторами. Энергетические инвестиции в 2025 году, по оценке IEA, должны достичь 3,3 триллиона долларов, из которых около 2,2 триллиона направляются в "чистую" энергетику, сети, хранение, атом и электрификацию. Одновременно Европа открыто говорит о снижении зависимости от китайских цепочек, а сама Китайская Народная Республика превращает промышленную мощь в геополитический ресурс.

Вот почему разговор о "войне цивилизаций" нельзя понимать буквально и примитивно, как будто речь идет исключительно о религиозных походах или этнической вражде. Нет. Сегодня цивилизационная борьба - это борьба моделей человека, государства, памяти и порядка. Это спор о том, что важнее: традиция или радикальный индивидуализм, граница или текучесть, национальный суверенитет или наднациональное управление, историческая преемственность или идеология постоянной деконструкции.

И здесь у западного глобализма действительно кризис. Не потому, что он столкнулся с одним сильным оппонентом, а потому, что против него одновременно работают несколько сил.

Первая - это возвращение жесткой геополитики. Военные расходы растут по всему миру, а рост 2024 года оказался самым большим за десятилетия. Более ста государств нарастили оборонные бюджеты. США потратили на военные нужды 997 миллиардов долларов - это около 37 процентов мировых расходов. Россия и Украина ведут изматывающую войну на истощение. Китай ускоряет военно-техническое давление в Индо-Тихоокеанском регионе. По данным, основанным на статистике Тайваня, в 2025 году китайская военная авиация совершила 3764 вхождения в тайваньскую зону ПВО - это рекордный показатель и рост более чем на 22 процента к предыдущему году.

Вторая сила - это кризис доверия внутри самих западных обществ. Когда 61 процент людей в разных странах мира испытывают выраженное чувство социальной обиды и полагают, что институты работают не на большинство, а на узкие интересы, никакая универсалистская риторика уже не спасает. Люди перестают верить не только правительствам, но и медиа, НПО, крупному бизнесу, международным форумам и экспертным клубам. То, что еще вчера продавалось как "глобальное управление", сегодня во многих обществах воспринимается как высокомерная оторванность от жизни.

Третья сила - это религиозное и культурное возвращение. Pew Research в 2025 году вновь показал, что в десятках стран мира религия по-прежнему остается важнейшим маркером общественной самоидентификации и политического самовосприятия. Мир так и не стал секулярным в том смысле, на который надеялись либеральные теоретики конца XX века. Он стал одновременно технологичным и архаичным. Человек может пользоваться нейросетями, криптовалютой и беспилотниками, но принимать политические решения, исходя из религиозной памяти, общинной лояльности и исторической обиды.

Четвертая сила - это провал экспортной демократии. Афганистан стал самым наглядным памятником этой неудачи. Проект национального строительства, который подавался как моральная миссия и универсальная модель, закончился стратегическим крахом. По оценкам Brown University, пост-11-сентябрьские войны США обошлись примерно в 8 триллионов долларов, а количество перемещенных лиц в затронутых ими странах достигло 38 миллионов. Это не просто геополитическая ошибка. Это демонстрация того, что общество нельзя механически пересобрать по внешнему лекалу, игнорируя его внутреннюю социальную ткань, племенную логику, религиозные авторитеты и исторические коды.

Все это означает, что мир вступил не в эпоху гармонизированного универсализма, а в эпоху многослойного цивилизационного соперничества. Причем это соперничество будет только нарастать. Не потому, что люди вдруг стали "хуже", а потому, что ускорение глобальных процессов усиливает тревогу за коллективную идентичность. Чем быстрее меняется мир, тем сильнее спрос на корни. Чем активнее стираются границы, тем яростнее идет борьба за право определить, где проходит своя граница. Чем громче звучат проповеди о "человечестве вообще", тем важнее для миллионов становятся конкретные слова: народ, вера, язык, дом, память, могилы предков, честь.

Отсюда и политический поворот, который мы видим по обе стороны Атлантики. Еще недавно высшие слои западной политики рассуждали так, будто национальный суверенитет - досадный пережиток, а патриотизм - симптом интеллектуальной недостаточности. Сегодня те же системы власти, столкнувшись с энергетическим шоком, войной, миграционным давлением, кризисом цепочек поставок и технологической конкуренцией, все чаще говорят словами, которые еще вчера считались "неприличными": стратегическая автономия, промышленная политика, защита границ, критическая инфраструктура, контроль над технологиями, безопасность поставок, оборонная готовность. Само по себе это уже признание краха старой самоуверенности.

Да, во главе крупных западных государств и институтов сегодня стоят Марк Карни в Канаде, Эммануэль Макрон во Франции, Фридрих Мерц в Германии и Урсула фон дер Ляйен в Европейской комиссии. Но важнее не имена, а историческое положение, в котором они оказались. Они управляют не миром победившего либерального оптимизма, а миром нервной перегруппировки, где прежние мантры больше не работают, а новые формулы еще не найдены. Даже там, где официальная риторика по-прежнему апеллирует к "порядку, основанному на правилах", реальные решения все чаще диктуются не абстрактными нормами, а суровой логикой силы, риска и интереса.

Поэтому тезис о "борьбе цивилизаций" в XXI веке следует понимать трезво. Это не призыв к ненависти и не оправдание примитивного шовинизма. Это признание того, что человечество не живет в стерильной лаборатории просвещенных схем. Люди не отказываются от культурных матриц только потому, что им предложили удобное приложение, дешевый кредит и правильный словарь. Политическое сообщество не собирается из одних процедур. Ему нужен символический стержень. А если элиты боятся даже произнести слово "стержень", то вакуум заполняют более жесткие, радикальные и опасные силы.

В этом и состоит трагедия современной западной мысли. Она слишком долго путала открытость с бесформенностью, толерантность - с отказом от собственной цивилизационной субъектности, а универсализм - с правом навязывать миру один-единственный исторический шаблон. Но мир отказался подчиняться этой схеме. Китай строит собственную модель могущества. Индия усиливается как самостоятельный цивилизационный полюс. исламский мир живет в логике собственной внутренней борьбы и внешней чувствительности к вопросам веры и достоинства. Африка требует не только помощи, но и перераспределения статуса. Европа снова вооружается. США переживают внутренний кризис самоопределения. И везде, абсолютно везде, вопрос "кто мы?" звучит громче, чем вопрос "как встроиться в глобальный консенсус?"

Именно поэтому будущее принадлежит не тем, кто повторяет мертвые формулы 1990-х, а тем, кто умеет трезво смотреть на мир без самообмана. История не завершилась. Она даже не замедлилась. Она, наоборот, ускорилась и стала более плотной, жесткой и опасной.

Мир входит в эпоху, где снова будут иметь значение не только ВВП, рейтинги и инвестиционные индексы, но и культурная выносливость, демографическая устойчивость, способность государства задавать единые правила, умение общества защищать свою память и политическая воля элит. Те, кто продолжат твердить о том, что различия несущественны, а цивилизационные коды можно безболезненно растворить в глобальной однородности, рискуют повторить судьбу всех самодовольных классов в истории: они прозевают момент, когда мир уже изменился, а они все еще спорят со вчерашним днем.

История не закончилась. Она вернулась. И вернулась не в виде академической дискуссии, а в виде фронтов, миграционных волн, технологических войн, религиозной мобилизации, кризиса доверия и борьбы за право определять будущее. В этом мире выживают не самые громкие проповедники универсализма, а те общества, которые знают, кто они, что защищают и ради чего готовы не только говорить, но и действовать.