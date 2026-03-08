ViewSonic представила новый геймерский монитор

Компания ViewSonic представила новый монитор VA27G11-2 с диагональю 27 дюймов, цена которого составляет 579 юаней (около $84).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на GizmoChina.

Модель оснащена IPS-матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Базовая частота обновления экрана - 144 Гц, с возможностью разгона до 175 Гц для более плавного отображения динамичных сцен. Время отклика составляет 1 мс по методу MPRT и 5 мс по методу gray-to-gray. Углы обзора достигают 178 градусов.

Яркость экрана достигает 350 нит, а контрастность - 1500:1. Монитор покрывает 100% цветового пространства sRGB и поддерживает 16,7 млн цветов. Используется 8-битная глубина цвета и поддержка HDR10.

Для геймеров предусмотрены технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, функция улучшения видимости в темных сценах и встроенный прицел. Также для защиты глаз реализованы технологии Flicker-Free и аппаратное снижение уровня синего света.

Модель имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход, поддерживает стандарты HDCP 1.4 и 2.2.