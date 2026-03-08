В Дубае начались драки в супермаркетах из-за дефицита продуктов

Из-за перебоев в торговых путях и растущей напряженности на Ближнем Востоке в Дубае запас свежих продуктов хватит всего на 10 дней.

Видео, на котором запечатлены эти события, привлекло большое внимание в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как люди в панике бегут в супермаркеты, быстро опустошая полки, и время от времени возникают споры.

По данным SRF, Дубай, в частности, зависит от импорта фруктов, овощей и товаров с коротким сроком хранения.

Сообщается, что перебои в глобальной логистической сети могут быстро повлиять на поставки продуктов в город.

Неопределенность на некоторых важных морских путях и растущая напряженность в регионе заставляют многие суда избегать прохода через Персидский залив, что приводит к задержкам в поставках продуктов. Отмечается, что продолжающееся давление на цепочку поставок может вызвать рост цен на продукты питания.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.