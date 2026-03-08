Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1873 человека

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 08:00 28 февраля по 10:00 8 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1873 человека, включая граждан различных государств.

Среди них 529 граждан Китая, 309 - Азербайджана, 282 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 25 - Ирана, 17- Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 12 - Узбекистана, 10 - Болгарии, 10 - Конго, 10- Нигерии, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 7 - Беларусии.

По 6 граждан были эвакуированы из ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - из Сербии, Казахстана, Швейцарии, Афганистана, Австрии и Чехии, по 4 - из Бахрейна, Бангладеша, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

Также в списке значатся по 3 гражданина Катара, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра.

Кроме того, по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдив, Кубы, Южной Африки, Швеции, и Ватикана были эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.