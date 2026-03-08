Пользователей Xiaomi призвали срочно обновить прошивку смартфона
Компания Xiaomi выпустила важное обновление программного обеспечения для флагманского смартфона Xiaomi 15, направленное на улучшение стабильности работы устройства.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал XiaomiTime.
Ранее пользователи сообщали о проблемах с перезагрузками устройства, которые происходили как при выполнении обычных задач, так и при подключении к зарядному устройству. Новое обновление оптимизирует управление системными ресурсами в операционной системе HyperOS и устраняет ошибки во внутренней архитектуре, которые могли быть причиной этих сбоев.
Глобальное распространение прошивки началось 7 марта 2026 года. В Xiaomi добавили, что если проблемы сохраняются после установки обновления, пользователям рекомендуется очистить системный кэш через режим Recovery.
Для входа в Recovery необходимо выключить смартфон, затем одновременно нажать и удерживать кнопки питания и увеличения громкости до появления логотипа Android на экране.
Смартфон Xiaomi 15 был представлен в конце октября 2024 года. Это компактный флагман с 6,36-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 8 Elite и тройной 50-мегапиксельной камерой Leica.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре