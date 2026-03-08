Пользователей Xiaomi призвали срочно обновить прошивку смартфона

Компания Xiaomi выпустила важное обновление программного обеспечения для флагманского смартфона Xiaomi 15, направленное на улучшение стабильности работы устройства.

Ранее пользователи сообщали о проблемах с перезагрузками устройства, которые происходили как при выполнении обычных задач, так и при подключении к зарядному устройству. Новое обновление оптимизирует управление системными ресурсами в операционной системе HyperOS и устраняет ошибки во внутренней архитектуре, которые могли быть причиной этих сбоев.

Глобальное распространение прошивки началось 7 марта 2026 года. В Xiaomi добавили, что если проблемы сохраняются после установки обновления, пользователям рекомендуется очистить системный кэш через режим Recovery.

Для входа в Recovery необходимо выключить смартфон, затем одновременно нажать и удерживать кнопки питания и увеличения громкости до появления логотипа Android на экране.

Смартфон Xiaomi 15 был представлен в конце октября 2024 года. Это компактный флагман с 6,36-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 8 Elite и тройной 50-мегапиксельной камерой Leica.