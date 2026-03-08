Бакинская весна в женском празднике – жемчужины музыки

В Международном центре мугама состоялся концерт Заслуженного коллектива Государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.

Для гостей была представлена яркая и вдохновляющая концертная программа, наполненная весенним светом, радостью и искренним праздником.

Под руководством дирижера, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова оркестр подарил зрителям настоящую музыкальную феерию. На вечере выступили солисты - заслуженная артистка Гюлюстан Алиева, солистка Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурлана Абдуллаева, лауреат международных конкурсов Айсу Садыгова и другие талантливые исполнители. Их мастерство и искреннее артистическое обаяние превратили концерт в живую картину весны, радости и торжества женской красоты.

Праздничная программа сочетала произведения национальных композиторов и всемирно известные мотивы, создавая эффект гармонии и изящества.

В этом году Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова отмечает 95-летие со дня основания. Юбилейный год будет наполнен многочисленными концертами, которые позволят публике насладиться богатым творческим наследием коллектива и искусством национальной музыки.

Этот концерт стал не просто музыкальным событием, а настоящим подарком всем женщинам - символом весны, красоты, гармонии и вдохновения, которые музыка способна подарить каждому.

