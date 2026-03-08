Арагчи обвинил США в ударе по школе для девочек в Минабе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News отметил, что Соединенные Штаты несут ответственность за удар по начальной школе для девочек в Минабе.

Как передает Day.Az, его заявление приводит ТАСС.

Глава иранского МИД признался, что ему было смешно слышать утверждения американского лидера Дональда Трампа о том, что США не несут ответственности за эту атаку.

"Это наши ученики, наши девочки, которые были атакованы американским истребителем и погибли. Есть доказательства, что эта школа была атакована американским истребителем", - подчеркнул Арагчи.

Трамп же обвинил Иран в обстреле школы для девочек в Минабе. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова главы белого дома, добавив, что Иран является "единственной стороной, которая нацелена на гражданское население".