Кто он - новый верховный лидер Ирана?

Как сообщалось ранее, совет экспертов Ирана выбрал нового верховного лидера страны. Им стал сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Моджтаба.

Day.Az представляет его биографию:

Моджтаба Хосейни Хаменеи - родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде, священном для шиитов городе в Иране. Моджтаба - второй ребенок в семье.

После окончания престижной тегеранской школы Алави в 1987 году, где учились дети из религиозных семей, Моджтаба поступил в добровольческий батальон "Хабиб", связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Он принимал участие в завершающих боях ирано-иракской войны. Его служба позволила ему наладить прочные связи с будущим командованием КСИР, и многие его сослуживцы позднее заняли высокие должности в силовых структурах.

Хотя Моджтаба Хаменеи и не является муджтахидом (богословом, который имеет право выносить фетвы по вопросам шариата) и не носит титул аятоллы, его выбрали кандидатом на пост верховного лидера Ирана.

Политическую карьеру Моджтаба начал после того, как его отец занял пост верховного лидера Ирана в 1989 году. Хотя он не занимал официальных постов, его связи с КСИР и его влиятельная позиция позволили ему стать одним из самых значимых людей в Иране. В 2009 году Моджтаба также был связан с подавлением протестов "Зеленого движения" после спорных выборов, координируя действия силовых структур.

В последние два десятилетия Моджтаба Хаменеи управлял канцелярией верховного лидера (Бейт-е рахбари), которая фактически выполняет функции исполнительной власти в Иране. Эта канцелярия контролирует все важнейшие структуры и институты страны. Моджтаба стал одним из самых влиятельных людей в стране, имея связи с ключевыми фигурами в политике, экономике и армии. Кроме того, он ведет активный бизнес. Согласно данным агентства Bloomberg, Моджтабе принадлежат дорогие квартиры в Лондоне и Дубае, а также он участвует в судоходном бизнесе в Персидском заливе и гостиничном бизнесе в Европе. США и международные санкции не помешали ему продолжить финансовые дела, так как он ведет бизнес через посредников и корпорации в других юрисдикциях.

В 2026 году, после гибели его отца, Моджтаба вновь оказался в центре внимания как главный кандидат на пост верховного лидера. Это вызвало споры в Иране, поскольку шиитское духовенство традиционно не поддерживает передачу власти от отца к сыну.