Названы потери американской армии во время операций против Ирана
С начала операции США против Ирана число погибших американских военнослужащих достигло семи человек.
Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).
"Прошлой ночью один американский военнослужащий скончался от ран, полученных в результате первоначальных ударов Ирана. Это седьмой военнослужащий США, погибший в бою во время операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший служил в подразделении, расположенном в Саудовской Аравии, и получил тяжёлые ранения 1 марта.
