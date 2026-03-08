Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 марта Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Франции выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и ее поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на Азербайджан.

Эмманюэль Макрон также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа и возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений, обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.