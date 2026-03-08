Азербайджан и Алжир обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества

8 марта Ахмед Аттаф, государственный министр и министр иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и Африки Народно-Демократической Республики Алжир, позвонил Джейхуну Байрамову, министру иностранных дел Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также обсудили атаки иранских беспилотников на Азербайджан. Азербайджанская сторона расценила эти действия как неприемлемые и направленные против суверенитета и территориальной целостности страны, предоставив информацию о мерах, предпринятых в связи с ситуацией.

Министр Алжира Ахмед Аттаф выразил обеспокоенность ситуацией, подчеркнул недопустимость эскалации напряженности и отметил важность решения проблем на основе международного права, посредством диалога и дипломатии. Он также подтвердил солидарность Алжира с Азербайджаном.

Стороны обсудили также перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром.