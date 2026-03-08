Трамп пригрозил следующему верховному лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго продержаться у власти без согласия Белого дома.

Как сообщает Day.Az, об этом Трамп сказал в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией в тот момент, когда Иран готовится выбрать нового руководителя вместо покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Ему нужно будет получить наше согласие. Если он его не получит, то не сможет долго продержаться у власти. Мы не хотим, чтобы нам приходилось возвращаться к этому вопросу через каждые десять лет", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что не хочет, чтобы подобная ситуация повторилась в будущем.

"Я не хочу, чтобы через пять лет нам снова пришлось делать то же самое или, что ещё хуже, позволить им получить ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.