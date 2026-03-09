https://news.day.az/world/1820875.html Трамп прокомментировал рост цен на нефть Президент США Дональд Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность. "Краткосрочное [повышение] цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, - это небольшая плата за безопасность США и всего мира", - написал Трамп в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE росла почти на 20% и превысила $111 впервые с 5 июля 2022 года.
