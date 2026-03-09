В ОАЭ показали кадры сбития иранских дронов

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов показало кадры работы ПВО.

Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм видно, как ПВО перехватывают и уничтожают иранские дроны, пытавшиеся нанести удар по территории страны.

Представляем вашему вниманию данное видео: