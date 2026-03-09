https://news.day.az/world/1820863.html В ОАЭ показали кадры сбития иранских дронов - ВИДЕО Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов показало кадры работы ПВО. Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм видно, как ПВО перехватывают и уничтожают иранские дроны, пытавшиеся нанести удар по территории страны. Представляем вашему вниманию данное видео:
В ОАЭ показали кадры сбития иранских дронов - ВИДЕО
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов показало кадры работы ПВО.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм видно, как ПВО перехватывают и уничтожают иранские дроны, пытавшиеся нанести удар по территории страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре