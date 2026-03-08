Ракетный удар по Израилю

В результате баллистического ракетного удара Ирана по Израилю в двух разных районах центральной части страны пострадали 6 человек, один из раненых находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило The Times of Israel.

Предполагается, что ракета, выпущенная по Израилю днём в воскресенье, была оснащена кассетной боеголовкой. Эта атака стала шестым ракетным ударом по Израилю за день.

Служба скорой медицинской помощи Magen David Adom сообщила, что в Тель-Авиве тяжёлое ранение получил мужчина около 40 лет. В городе Петах-Тиква пострадали 5 человек. Состояние одного из них, 25-летнего мужчины, оценивается как средней тяжести, ещё трое находятся в стабильном состоянии.

По словам представителей полиции, в центральном регионе Израиля зафиксировано более десяти точек падения ракет. Широкая зона поражения усиливает предположение о том, что ракета имела кассетную боевую часть.

Сообщается, что в рамках продолжающегося конфликта Иран выпустил по Израилю несколько баллистических ракет с кассетными боеголовками, которые рассеивают множество небольших боеприпасов на большой территории.

В Армии обороны Израиля (IDF) заявили, что на места ударов направлены поисково-спасательные группы, а обстоятельства произошедшего выясняются.