Джейхун Байрамов проинформировал румынскую коллегу о дроновой атаке на Нахчыван

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цойу позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе, в частности риски, связанные с усилением напряженности на Ближнем Востоке. В этом контексте была предоставлена информация о дроновой атаке на Нахчыван, совершенной с территории Ирана. Отмечено, что в результате атаки был поврежден гражданский объект и ранены мирные жители.

Румынский министр осудила эту атаку и выразила свою обеспокоенность. Она подчеркнула, что подобные атаки представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы, находящиеся на повестке стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, энергетическая безопасность, транспортные проекты, а также другие сферы двустороннего и многостороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.