Азербайджан и Казахстан привносят в Совет мира опыт взвешенной политики.

Об этом в беседе с Day.Az сказал докторант кафедры международных отношений и мировой экономики НАО "КазНУ имени аль-Фараби", политолог Ален Джуанышбеков.

"Участие Азербайджана и Казахстана в Совете мира будет позитивным опытом для обеих стран. И Азербайджан, и Казахстан привнесут в работу Совета мира свой вклад. Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, сумевший обеспечить мир и стабильность после урегулирования конфликта с Арменией. Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, может использовать в Совете мира свой опыт реализации многовекторной политики и методы нахождения баланса интересов между крупными политическими игроками, такими как Россия и Китай", - сказал он.

По его словам, участие Баку и Астаны в Совете мира дает организации практический опыт проведения обоснованной и сбалансированной политики.

"Оба государства являются средними державами, которые постепенно превращаются в заметных игроков на мировой арене. Их значение во многом обусловлено географическим положением на пересечении ключевых экономических и стратегических интересов Евразии. Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности, реализуя такие проекты, как Южный газовый коридор. Казахстан, в свою очередь, активно развивает транзитный потенциал, используя Средний коридор, важным узлом которого является Баку. При этом обе страны также участвуют в инициативе "Один пояс, один путь", усиливая свою роль в формировании новых транспортно-логистических связей между Европой и Азией", - сказал он.

Политолог отметил, что Баку и Астана могут эффективно дополнять друг друга в рамках Совета мира прежде всего в вопросах региональной стабильности и развития экономического сотрудничества.

"Одним из ключевых направлений может стать координация усилий по развитию Среднего коридора как альтернативного маршрута поставок. Важным элементом взаимодействия также является согласование и синхронизация политики диверсификации национальных экономик, что позволит расширить локализацию и интеграцию производств. С политической точки зрения обе страны также заинтересованы в снижении региональных рисков и укреплении диалога, что делает их сотрудничество в рамках Совета мира взаимодополняющим и стратегически значимым", - сказал он.

Джуанышбеков подчеркнул, что участие в Совете мира позволяет Азербайджану и Казахстану укреплять свой международный авторитет и одновременно позиционировать себя как сторонников мирного урегулирования конфликтов.

"Для обеих стран это также является возможностью закрепить за собой статус надежных региональных партнеров, способных вносить вклад в диалог, снижение напряженности и развитие конструктивного международного сотрудничества", - добавил он.

Али Гасымов