Число обгонов на Гран-при Австралии возросло почти в три раза

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала интересную статистику по прошедшему Гран-при Австралии. Как передает Day.Az, число обгонов в течение уик-энда значительно возросло - почти в три раза, составив 120, по сравнению с 45 обгонами в 2025 году. Напомним, победу на этапе одержал пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл. Формула-1.