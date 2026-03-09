Число обгонов на Гран-при Австралии возросло почти в три раза
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала интересную статистику по прошедшему Гран-при Австралии.
Как передает Day.Az, число обгонов в течение уик-энда значительно возросло - почти в три раза, составив 120, по сравнению с 45 обгонами в 2025 году.
Напомним, победу на этапе одержал пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Джордж Расселл ("Мерседес") - 1.23:351.
2. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +2.974.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +15.519.
4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +16.144.
5. Ландо Норрис ("Макларен") +51.741.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +54.617.
7. Оливер Берман ("Хаас") +1 круг.
8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1 круг.
9. Габриэл Бортолето ("Ауди") +1 круг.
10. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг.
