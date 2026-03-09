AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.
Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.
Расписание рейсов AZAL по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, запланированных на 9 марта 2026 года:
|
Рейс
|
Вылет из Баку
|
Вылет из Нахчывана
|
J2 2251 / 2252
|
18:00
|
20:00
|
J2 2253 / 2254
|
19:00
|
21:00
|
J2 2255 / 2256
|
20:00
|
22:00
|
J2 2257 / 2258
|
21:00
|
23:00
Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывана будут продолжены в штатном режиме (в обычном порядке).
"AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информироваться о любых изменениях в расписании рейсов", - отметили в авиакомпании.
Напомним, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад. В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
В связи с этим все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с 5 марта 2026 года были отменены.
