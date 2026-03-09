AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.

Расписание рейсов AZAL по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, запланированных на 9 марта 2026 года:

Рейс Вылет из Баку Вылет из Нахчывана J2 2251 / 2252 18:00 20:00 J2 2253 / 2254 19:00 21:00 J2 2255 / 2256 20:00 22:00 J2 2257 / 2258 21:00 23:00

Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывана будут продолжены в штатном режиме (в обычном порядке).

"AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информироваться о любых изменениях в расписании рейсов", - отметили в авиакомпании.

Напомним, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад. В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.

В связи с этим все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с 5 марта 2026 года были отменены.