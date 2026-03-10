В Вашингтоне проходит Торгово-деловая конференция США-Азербайджан, организованная Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC).

Как передает Day.Az, об этом сообщает специальный корреспондент Trend.

Тема конференции - "Торгово-деловая повестка США и Азербайджана: формирование будущего, соединяя рынки".

Конференция, посвященная 30-летию Палаты, объединяет высокопоставленных государственных чиновников, бизнес-лидеров, инвесторов и представителей финансового сектора для обсуждения нового этапа экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.

Мероприятие началось с приветственных слов исполнительного директора USACC Натига Бахышова, вступительной речи председателя совета директоров USACC Резы Вазири и посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима.

В рамках мероприятия пройдут ключевая сессия, посвященная укреплению двусторонней торговли и стратегического сотрудничества, а также панельные дискуссии по таким темам, как технологии как фактор роста, энергетическая инфраструктура и укрепление финансового сотрудничества между США и Азербайджаном.

Среди участников конференции - первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, заместитель секретаря по промышленности и безопасности в Департаменте торговли США Джеффри Кесслер, заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, заместитель помощника секретаря по вопросам энергетики и критически важных минералов в Госдепартаменте США Реджи Сингх, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, вице-президент SOCAR Афган Исаев, управляющий директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Кеннет Энджел, региональный директор USTDA по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карл Кресс, председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов.

Также в панельных дискуссиях примут участие высокопоставленные представители компаний McLarty Associates, Honeywell, NEQSOL Holding, Visa, Bechtel, AECOM, Nobel Energy Americas и Exim Bank США.

В рамках мероприятия состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджана и компанией HAIMAKER.AI Inc о потенциальном партнерстве по созданию цифровой платформы нового поколения и экосистемы в Азербайджане. Документ подпишут первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и сооснователь и главный исполнительный директор HAIMAKER.AI Inc. Су Ле.

Одним из ключевых моментов конференции станет церемония награждения компаний и организаций за выдающееся лидерство в продвижении двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

Отметим, что с момента своего основания в 1995 году USACC является ведущей платформой для развития коммерческих, экономических и культурных связей между США и Азербайджаном. За три десятилетия Палата сыграла важную роль в продвижении диалога между государственным и частным секторами, стимулировании торговли, диверсификации бизнеса и укреплении экономического сотрудничества между двумя странами.

Новость обновляется