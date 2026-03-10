МЧС обратилось к населению

В ряде случаев во время празднования Новруза фиксируются нарушения правил пожарной безопасности, что в итоге приводит к печальным последствиям.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям к населению в связи с праздником "Йел чершенбеси" (Yel çərşənbəsi).

Так, в минувший вторник подразделения противопожарной службы министерства в общей сложности выезжали на 10 случаев возгораний, связанных с праздничными кострами.

"В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

праздничный костер следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов;

дети, находящиеся у костра, обязательно должны быть под присмотром взрослых;

при прыжках через костер необходимо соблюдать осторожность;

костер должен находиться под контролем до его полного затухания;

зажженные на праздничных столах свечи нельзя оставлять без присмотра.

Также следует учитывать, что разжигание костров в ветреную погоду считается особенно опасным", - говорится в обращении.