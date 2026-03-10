МЧС обратилось к населению
В ряде случаев во время празднования Новруза фиксируются нарушения правил пожарной безопасности, что в итоге приводит к печальным последствиям.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям к населению в связи с праздником "Йел чершенбеси" (Yel çərşənbəsi).
Так, в минувший вторник подразделения противопожарной службы министерства в общей сложности выезжали на 10 случаев возгораний, связанных с праздничными кострами.
"В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
праздничный костер следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов;
дети, находящиеся у костра, обязательно должны быть под присмотром взрослых;
при прыжках через костер необходимо соблюдать осторожность;
костер должен находиться под контролем до его полного затухания;
зажженные на праздничных столах свечи нельзя оставлять без присмотра.
Также следует учитывать, что разжигание костров в ветреную погоду считается особенно опасным", - говорится в обращении.
