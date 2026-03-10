Доходы бюджета Азербайджана в начале 2026 года превысили прогноз

В январе-феврале 2026 года в исполнении государственного бюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика. Казначейские органы обработали более 147 тысяч платёжных поручений, а доходная часть бюджета показала высокие результаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Минфина, доходы бюджета за первые два месяца года составили 6,31 млрд манатов, что на 0,9% выше прогноза.

Основные источники доходов:

Государственная налоговая служба - 3,0 млрд манатов (+2,7% к прогнозу)

Государственный таможенный комитет - 983,1 млн манатов (+0,3%)

Государственная служба по имущественным вопросам - 9,8 млн манатов (+10,2%)

Прочие поступления - 63,4 млн манатов (+32,9%)

Трансферты из Государственного нефтяного фонда - 2,14 млрд манатов (100% прогноза)

Доходы от платных услуг организаций, финансируемых из бюджета, составили 113,2 млн манатов, что составляет 73,5% от запланированного.

Расходы бюджета за январь-февраль составили 4,80 млрд манатов, что соответствует 96,7% прогноза.

В целом консолидированный бюджет за два месяца показал: