Доходы бюджета Азербайджана в начале 2026 года превысили прогноз
В январе-феврале 2026 года в исполнении государственного бюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика. Казначейские органы обработали более 147 тысяч платёжных поручений, а доходная часть бюджета показала высокие результаты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Минфина, доходы бюджета за первые два месяца года составили 6,31 млрд манатов, что на 0,9% выше прогноза.
Основные источники доходов:
-
Государственная налоговая служба - 3,0 млрд манатов (+2,7% к прогнозу)
-
Государственный таможенный комитет - 983,1 млн манатов (+0,3%)
-
Государственная служба по имущественным вопросам - 9,8 млн манатов (+10,2%)
-
Прочие поступления - 63,4 млн манатов (+32,9%)
-
Трансферты из Государственного нефтяного фонда - 2,14 млрд манатов (100% прогноза)
Доходы от платных услуг организаций, финансируемых из бюджета, составили 113,2 млн манатов, что составляет 73,5% от запланированного.
Расходы бюджета за январь-февраль составили 4,80 млрд манатов, что соответствует 96,7% прогноза.
В целом консолидированный бюджет за два месяца показал:
-
Доходы - 7,56 млрд манатов
-
Расходы - 5,34 млрд манатов.
