Спутниковая компания США ограничила доступ к своим снимкам Ближнего Востока

Американская спутниковая компания Planet Labs ввела ограничения на доступ к оперативной съемке своих спутников районов Ближнего Востока в связи с усложняющейся региональной обстановкой в сфере безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Компания Planet приняла решение о принятии дополнительных, превентивных мер для обеспечения того, чтобы наши снимки не использовались в тактических целях враждебными субъектами для нанесения ударов по военнослужащим и гражданскому населению стран-союзников и партнеров по НАТО", - говорится в сообщении.

Теперь новые оперативные снимки региона Ближнего Востока с размещенными там союзными силами будут предоставляться с запозданием на 14 дней.

Planet Labs является частной американская компанией, расположенной в Сан-Франциско (штат Калифорния) которая была основана бывшими сотрудниками NASA в 2010 году. Она разрабатывает и производит миниатюрные спутники формата CubeSat и доставляет их на орбиту в качестве попутной нагрузки в ходе запусков различных ракет.

Каждый спутник под названием Dove оборудован мощным телескопом, камерой и программным обеспечением для съемки разных участков земной поверхности. Группировка спутников, состоящая из более чем 200 действующих аппаратов, позволяет получать раз в сутки полное изображение поверхности Земли с разрешением 3,5 метра.