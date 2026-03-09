Как изменились цены на рыбу в преддверии Новруза?

В преддверии праздника Новруз одним из самых востребованных видов рыбы на рыбных рынках является кутум.

Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, на фоне последних событий в Иране импорт кутума из этой страны в Азербайджан резко сократился. Это привело к дефициту на рынке и существенно повлияло на цены.

Если в предыдущие месяцы кутум предлагался по цене 10-15 манатов, то сейчас его стоимость выросла до 20-25 манатов. Продавцы отмечают, что раньше до середины марта цены оставались относительно стабильными, однако теперь рост наблюдается уже с начала марта. По их словам, в настоящее время кутум на рынке практически отсутствует, а если и появляется, то в очень небольшом количестве.

Поскольку кутум не разводится в искусственных водоемах, рынок в основном зависит от естественного вылова. В результате как снижение улова, так и сокращение поставок рыбы из-за рубежа, особенно из Ирана, привели к уменьшению предложения и росту цен.

Подорожание ощущается и на других видах рыбы. В частности, отмечается, что в последние дни на рынках значительно сократилось количество форели. По словам продавцов, ранее форель стоила от 10 до 14 манатов, а сейчас в некоторые дни ее вообще невозможно найти. Местная форель обычно меньшего размера, и ее цена в зависимости от размера составляет примерно 8-14 манатов. Форель, привозимая из Ирана, раньше была крупнее и стоила от 8 манатов 50 гяпиков до 14 манатов. В настоящее время эта продукция на рынок не поступает.

Продавцы отмечают, что если импорт рыбы из-за рубежа возобновится и объемы поставок увеличатся, цены на рынке могут постепенно стабилизироваться.