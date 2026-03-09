В Тегеране качество воздуха вредно для всех групп населения

Согласно данным, полученным с действующих станций мониторинга загрязнения воздуха, в Тегеране в настоящее время качество воздуха вредно для всех групп населения.

Об этом, по информации Trend, заявила председатель фракции по вопросам окружающей среды парламента Ирана Сумайя Рафии в ходе брифинга, передает Day.Az.

По ее словам, в некоторых районах Тегерана индекс качества воздуха достиг 165. Это связано с увеличением концентрации частиц диаметром менее 2,5 микрон.

Иранский депутат отметил, что основной причиной загрязнения воздуха стали взрывы нефтехранилищ вокруг Тегерана в результате авиаударов США и Израиля. Из-за выбросов в атмосферу гражданам рекомендуется использовать соответствующие маски и не покидать жилье без необходимости.

Отметим, что 8 марта четыре топливных резервуара были поражены военными силами Израиля и США.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.