https://news.day.az/sport/1820893.html Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз" Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Кяпазом". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:30.
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Алик Юнусов.
Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз"
Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Кяпазом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:30.
Отметим, что "Зиря" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Кяпаз" имеет 18 очков и располагается на десятой позиции.
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Алик Юнусов.
VAR: Эльвин Байрамов.
AVAR: Джавид Джалилов.
Инспектор: Зохраб Гадиев.
Представитель АФФА: Ильхам Алиев.
Стадион Спортивного комплекса "Зиря".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре