Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Кяпазом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:30.

Отметим, что "Зиря" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Кяпаз" имеет 18 очков и располагается на десятой позиции.

Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Алик Юнусов.

VAR: Эльвин Байрамов.

AVAR: Джавид Джалилов.

Инспектор: Зохраб Гадиев.

Представитель АФФА: Ильхам Алиев.

Стадион Спортивного комплекса "Зиря".