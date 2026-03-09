Завтра в Азербайджане пойдет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 9 на 10 марта в некоторых местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 2 до 4 градусов, днем - от 5 до 8 градусов. Атмосферное давление повысится с 776 до 779 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 60-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых восточных районах осадки временами могут усилиться. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 4 градусов, днем - от 5 до 10 градусов, в горах ночью - от −8 до −13 градусов, в высокогорных районах - от −15 до −20 градусов, днем - от −2 до −7 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az