Партнерство США и Азербайджана может стать еще крепче

В условиях меняющейся международной среды партнерство между США и Азербайджаном имеет возможность стать еще сильнее, заявил исполнительный директор Торгово-деловой палаты США-Азербайджан (USACC) Натиг Бахышов в ходе Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Палаты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает специальный корреспондент Trend.

Бахышов отметил, что на протяжении трех десятилетий Палата служила мостом между двумя странами, двумя экономиками и двумя бизнес-сообществами.

"Сегодня мы отмечаем не только прошлые достижения, но и имеем возможность оценить совместный прогресс и посмотреть в будущее, которое мы создаем вместе. С момента своего основания Торгово-деловая палата США-Азербайджан посвящена развитию экономического сотрудничества, торговли, инвестиций и стратегического партнерства между нашими странами. За прошедшие 30 лет Палата сыграла важную роль в налаживании диалога между государственными лидерами, соединении бизнесов и создании платформ, где идеи, партнерства и инвестиции могли процветать", - сказал он.

Исполнительный директор USACC подчеркнул, что через форумы высокого уровня, торговые миссии, политические диалоги и деловые круги Палата объединяла лидеров обеих стран для изучения возможностей и решения возникающих задач.

"Мы поддерживали выход американских компаний на растущий азербайджанский рынок и помогали азербайджанским партнерам строить значимые связи в США. Палата также гордится тем, что внесла вклад в некоторые из наиболее трансформационных этапов экономических отношений между нашими странами. От раннего развития энергетического сектора Азербайджана и крупных международных инфраструктурных проектов до расширения сотрудничества в финансах, технологиях и сфере услуг - Палата неизменно служила надежной платформой для взаимодействия.

В последние годы наша работа еще больше расширилась. Мы сосредоточились на диверсификации экономического сотрудничества, поддержке партнерств в сфере возобновляемой энергетики, цифровых инноваций, инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства, финансовых и высокотехнологичных отраслей", - добавил он.

Бахышов отметил, что в будущем Палата продолжит сосредоточиваться на нескольких ключевых приоритетах.

"Во-первых, расширение торговых и инвестиционных возможностей путем создания дополнительных платформ для сотрудничества и инноваций американских и азербайджанских компаний. Во-вторых, поддержка энергетического перехода, включая возобновляемую энергетику, развитие устойчивого финансирования и инвестиционных инициатив, ориентированных на климат. В-третьих, укрепление партнерства в области технологий и инноваций, чтобы обе страны оставались связанными с отраслями, которые определят будущее.

Торгово-деловая палата США-Азербайджан продолжит служить катализатором партнерства, талантов и возможностей, обеспечивая дальнейший рост, развитие и успех экономических отношений между нашими странами в ближайшие десятилетия", - сказал он.

Отметим, что в Вашингтоне проходит Торгово-деловая конференция США-Азербайджан, организованная Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC).