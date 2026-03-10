Может ли вырасти проходной балл на вступительных экзаменах?

В Азербайджане более 133 тысяч абитуриентов подали документы в вузы и колледжи. Из них 120 671 человек подал заявление на обучение на азербайджанском отделении, а 12 718 - на русском.

Может ли эта статистика повлиять на рост проходных баллов на вступительных экзаменах?

Как сообщает Day.Az, эксперт в сфере образования Севиндж Пуркештасиб отмечает, что на повышение баллов влияют три основных фактора.

По словам эксперта, прежде всего важен фактор конкуренции:

"Когда интерес к популярным специальностям - особенно таким направлениям, как медицина, экономика и юриспруденция - высокий, возрастает и вероятность повышения проходных баллов по этим специальностям. Второй фактор - количество плановых мест. Если число мест по специальностям увеличивается, вероятность роста баллов снижается. Третий фактор связан со сложностью экзаменационных вопросов. Если вопросы относительно лёгкие, результаты абитуриентов становятся выше, что может привести к росту общих проходных баллов".

Эксперт добавила, что нынешняя статистика также свидетельствует о росте интереса молодежи к высшему образованию, что может усилить конкуренцию по отдельным специальностям.

По ее словам, предварительные выводы о том, вырастут ли баллы, можно будет сделать более четко после выпускных экзаменов:

"Если по итогам выпускных экзаменов число абитуриентов, набравших 300 или более 200 баллов, будет высоким, это увеличит вероятность роста баллов и на вступительных экзаменах. Если же результаты окажутся низкими, рост баллов может и не произойти", - отметила эксперт.