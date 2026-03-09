Выплаты и компенсации этим лицам в Азербайджане могут увеличить

Ранее сообщалось, что в Азербайджане предлагается увеличить размер выплат военнослужащим в соответствии с занимаемыми должностями и воинскими званиями.

Как сообщает Day.Az, в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год отмечается, что целесообразно повысить денежное довольствие военнослужащих, а также увеличить размер компенсации, выплачиваемой за аренду жилья. Данный вопрос был вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Военный эксперт Эмин Гасанлы, комментируя ситуацию для Oxu24.com, заявил, что государство всегда проявляет особое внимание и заботу о военнослужащих.

"Военнослужащие, прослужившие безупречно более 20 лет, обеспечиваются жильем. В вопросе ипотечных льгот на первом месте находятся военнослужащие, семьи шехидов и инвалиды войны.

Семьям шехидов и инвалидам войны также предоставляются квартиры, инвалидам войны выдаются автомобили, им назначается президентская стипендия. Кроме того, военнослужащим были выплачены накопившиеся за длительный период отпускные. Я также считаю, что будут выплачены и средства на продовольственное обеспечение, которые остаются с 2013 года", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что правильство предпринимает шаги по обеспечению военнослужащих во всех направлениях - начиная от здоровья и медицинского обслуживания до материального и морального обеспечения, а также организации их досуга.

"Эти шаги будут и дальше расширяться в соответствии с требованиями современного времени.

Ранее было так, что пенсии военных пенсионеров увеличивались по мере роста военных зарплат. Затем, в соответствии с соответствующим указом Президента Азербайджана, например, в этом году они выросли на 10,3%. Когда ежегодно эта сумма увеличивается примерно на 10%, военнослужащие воспринимают это с большим удовлетворением. Этот процесс продолжается, и работа ведется по различным направлениям.

Считаю, что и в дальнейшем в этом направлении будет вестись системная и последовательная работа. В соответствующих структурах уже проходят обсуждения, и в ближайшее время мы станем свидетелями значительных шагов в этом направлении", - добавил Гасанлы.