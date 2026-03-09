Посол Ирана в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Ирана в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с ракетной атакой со стороны исламской республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По их данным, дипломат был приглашен в министерство для дачи объяснений после инцидента с запуском баллистической ракеты с территории Ирана в направлении Турции.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о перехвате ракеты, выпущенной из Ирана. По информации ведомства, она была уничтожена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.