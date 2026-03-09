Зафар Алиев победил армянского борца на ЧЕ U23

Борец вольного стиля Зафар Алиев вышел в полуфинал чемпионата Европы U23, проходящего в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в весовой категории до 97 кг Алиев победил представителя Армении Гургена Симоняна со счетом 6:2.

Еще один азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) также пробился в полуфинал. В схватке против французского спортсмена Расула Галбураева он одержал победу на туше.

В категории до 65 кг Муса Агаев сначала уверенно победил итальянца Маттиа Биентинези (10:0), выйдя в четвертьфинал, однако на этой стадии уступил белорусу Магомедхану Магомедханову со счетом 4:7 и завершил выступление.

Рамик Гейбатов (70 кг) победил поляка Даниэля Кульчиньского со счетом 9:4 и вышел в четвертьфинал.

В категории до 79 кг Сабухи Амирасланов оказался сильнее белоруса Александра Виарбицкого - 11:4.

Чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.