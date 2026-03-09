https://news.day.az/world/1820912.html В Турции произошло сильное землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северу от района Сарайкёй провинции Денизи. Очаг залегал на глубине 7 километров.
В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северу от района Сарайкёй провинции Денизи. Очаг залегал на глубине 7 километров.
О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.
