В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северу от района Сарайкёй провинции Денизи. Очаг залегал на глубине 7 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.