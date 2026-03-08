США опубликовали кадры новых ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало кадры ударов по военным целям в Иране.

Как передает Day.Az, в публикации, размещенной на платформе X, показаны моменты уничтожения транспортных средств, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным силам Ирана. В сообщении также приведены слова министра обороны США Пита Хегсета.

"Если вы будете убивать американцев или угрожать американцам в любой точке мира, мы найдем вас и уничтожим без колебаний, не принося извинений", - заявил он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.