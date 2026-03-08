Цены на нефть могут подняться до $125 за баррель

Мировые цены на нефть могут подняться выше диапазона 100-125 долларов за баррель.

Об этом в интервью Day.Az, сказал старший научный сотрудник Института Хадсона, бывший глава Управления по безопасности трубопроводов и перевозке опасных материалов Министерства транспорта США, экс-президент Альянса за инновации и инфраструктуру Бригам Маккаун, анализируя последние события вокруг Ирана, в частности, Ормузского пролива, и их влияния на энергетический рынок.

По его словам, обострение напряженности вокруг Ирана неизбежно вызывает обеспокоенность по поводу глобальных потоков энергоресурсов, поскольку Персидский залив и Ближний Восток остаются ключевыми регионами мировых поставок нефти.

"Примерно 20% мировой нефти, находящейся в международной торговле, проходит через Ормузский пролив. Это важно потому, что даже само восприятие возможных перебоев может оказать непропорционально сильное влияние на рынки.

Подобные изменения могут происходить очень быстро. В большинстве случаев непосредственным эффектом становится не реальная потеря поставок, а добавление так называемой "премии за риск" к транспортным расходам. Таким образом, хотя пролив формально остается открытым, уровень рисков может резко возрасти. Это уже наблюдается, поскольку многие страховые компании начали отменять страхование военных рисков. В ближайшее время возможны два сценария: либо ситуация разрешится в течение нескольких недель, либо могут возникнуть реальные перебои с поставками. Стоит отметить, что согласно международному праву морские пути не могут быть закрыты, и проливы должны оставаться открытыми для судоходства", - сказал Маккаун.

Старший научный сотрудник Института Хадсона пояснил, что главный вопрос заключается в том, снизится ли коммерческий риск и продолжат ли танкеры проходить через пролив, либо движение будет остановлено. Второй важный вопрос, по его словам, - будут ли повреждены крупные энергетические объекты?

"Если обратиться к прошлым конфликтам, таким как война в Ираке и война в Кувейте, а также к другим случаям перебоев в поставках, можно увидеть, что рынки обычно довольно быстро стабилизировались, как только трейдеры убеждались, что нефть продолжает поступать на рынок.

Здесь, в Соединенных Штатах, за последние десятилетия ситуация с энергетической безопасностью и независимостью значительно изменилась. Северная Америка в значительной степени защищена от перебоев поставок из-за рубежа, и влияние подобных событий на цены обычно остается ниже 10%. Совсем иначе обстоят дела в Европе и некоторых странах Азии. Известно, что Китай и в определенной степени Индия являются крупными направлениями поставок иранской нефти. Подобное развитие событий вряд ли устроит покровителей Ирана. В то же время европейские рынки и некоторые азиатские страны, такие как Япония и Южная Корея, вероятно, столкнутся с более значительным ростом цен", - сказал эксперт.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Маккаун подчеркнул, что в ближайшие недели необходимо внимательно следить за развитием ситуации и понять, стабилизируется ли она: "Если же напряженность сохранится более 5-6 недель, цены на нефть могут подняться выше диапазона 100-125 долларов за баррель".

Отвечая на вопрос о том, может ли дальнейшее усиление напряженности вокруг Ирана поторопить переход Европы и других потребителей к альтернативным поставщикам и маршрутам, а также как такой сценарий способен изменить глобальную энергетическую безопасность и цепочки поставок, эксперт отметил процесс непременно может ускориться.

"После вторжения России в Украину Европа уже активно сокращает зависимость от российских энергоресурсов и диверсифицирует источники поставок. Правительства и энергетические компании по всему континенту расширяют импорт СПГ, укрепляют трубопроводные связи с поставщиками, не связанными с Россией, и ищут политически надежных партнеров.

Единственный вопрос, на который пока нет ответа, заключается в том, сохранится ли нынешняя иранская власть или же в стране появится другое правительство - такое же, более враждебное или, наоборот, более склонное к сотрудничеству. Это покажет только время", - сказал Маккаун.

В заключение он добавил, что продолжение напряженности вокруг Ирана усилит стремление к диверсификации и уходу от поставщиков, связанных с высокими рисками.

"Сегодня энергетическая безопасность все больше определяется устойчивостью и стабильностью поставок, а не только поиском наиболее дешевой нефти", - заключил старший научный сотрудник Интитута Хадсона.

Ибрагим Алиев