Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 2 000 человек

Из Ирана продолжается эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с 08:00 28 февраля до 18:00 9 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан было эвакуировано всего 2057 человек.

Среди них: 594 гражданина Китая, 362 Азербайджана, 291 России, 174 Таджикистана, 137 Пакистана, 57 Омана, 44 Италии, 32 Индонезии, 26 Испании, 26 Ирана, 18 Саудовской Аравии, 17 Японии, 16 Франции, 15 Германии, 13 Грузии, 12 Узбекистана, 12 Венгрии, 12 Польши, 10 Нигерии, 10 Беларуси, 10 Болгарии, 10 Демократической Республики Конго, 9 Великобритании, 8 Бразилии, 8 Казахстана, 8 Канады, 6 ОАЭ, 6 Словакии, 6 Бельгии, 6 Румынии, 5 Сербии, 5 Афганистана, 5 Чехии, 5 Швейцарии, 5 Австралии, 4 Бахрейна, 4 Иордании, 4 Шри-Ланки, 4 Украины, 4 Турции, 4 Бельгии, 4 Кувейта, 4 Бангладеш, 3 Филиппин, 3 Катара, 3 Мексики, 3 Финляндии, 3 Хорватии, 2 Непала, 2 Ливана, 2 Йемена, 2 Кыргызстана, 2 Судана, 2 Индии, 2 Швеции, 2 США, 2 Словении и 2 Кипра.

Кроме того, по одному иностранному гражданину эвакуировали из Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Австралии.