Молитва 20-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

10 марта - двадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:35, а ифтар в 18:56.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцатого дня месяца:

"Allahumməftəh li fihi əbvabəl-cinan. Və əğliq ənni fihi əbvabən-niyran. Və vəffiqni fihi litilavətil-Qur-an. Ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu-minin".

Перевод:

"О Аллах! Раскрой предо мной в этом месяце двери райских садов и запри врата адского огня. Окажи мне содействие читать в этом месяце Священный Коран. О Тот, кто вселяет покой в сердца правоверных!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.