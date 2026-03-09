Молитва 20-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 марта - двадцатый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:35, а ифтар в 18:56.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцатого дня месяца:
"Allahumməftəh li fihi əbvabəl-cinan. Və əğliq ənni fihi əbvabən-niyran. Və vəffiqni fihi litilavətil-Qur-an. Ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu-minin".
Перевод:
"О Аллах! Раскрой предо мной в этом месяце двери райских садов и запри врата адского огня. Окажи мне содействие читать в этом месяце Священный Коран. О Тот, кто вселяет покой в сердца правоверных!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
