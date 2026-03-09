Новые кадры прилета иранского боеприпаса по Израилю

Израильские СМИ распространили кадры прилета кассетного боеприпаса на территории Израиля.

Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах зафиксирован момент удара, после чего видны последующие разрывы суббоеприпасов.

Другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.