Госдеп США приказал американским дипломатам немедленно покинуть эту страну

Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, поручено покинуть страну.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times.

"Этот шаг Государственного департамента показывает, что американские чиновники осознают растущие риски в регионе. Это первый случай с начала войны против Ирана 28 февраля, когда ведомство подтверждает или приказывает принудительный вывод сотрудников из Саудовской Аравии", - отмечает газета.

По информации издания, приказ Государственного департамента распространяется не только на сотрудников американского правительства в Эр-Рияде, но и на два города, где находятся консульства США - Джидду и Дахран.