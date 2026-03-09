https://news.day.az/world/1820874.html Госдеп США приказал американским дипломатам немедленно покинуть эту страну Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, поручено покинуть страну. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times. "Этот шаг Государственного департамента показывает, что американские чиновники осознают растущие риски в регионе.
Госдеп США приказал американским дипломатам немедленно покинуть эту страну
Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, поручено покинуть страну.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times.
"Этот шаг Государственного департамента показывает, что американские чиновники осознают растущие риски в регионе. Это первый случай с начала войны против Ирана 28 февраля, когда ведомство подтверждает или приказывает принудительный вывод сотрудников из Саудовской Аравии", - отмечает газета.
По информации издания, приказ Государственного департамента распространяется не только на сотрудников американского правительства в Эр-Рияде, но и на два города, где находятся консульства США - Джидду и Дахран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре