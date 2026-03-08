https://news.day.az/world/1820851.html В Бахрейне и Кувейте продлили запрет на полёты В связи с ситуацией на Ближнем Востоке воздушное пространство Бахрейна и Кувейта останется закрытым как минимум ещё на 12 часов. Как сообщает AПA, авиационные управления Бахрейна и Кувейта продлили запрет на полёты на дополнительные 12 часов. Ограничение будет действовать до 04:00 местного времени 9 марта, понедельника.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке воздушное пространство Бахрейна и Кувейта останется закрытым как минимум ещё на 12 часов.
Как передает Day.Az, авиационные управления Бахрейна и Кувейта продлили запрет на полёты на дополнительные 12 часов. Ограничение будет действовать до 04:00 местного времени 9 марта, понедельника.
Отметим, что с утра 28 февраля, после начала военных операций США и Израиля против Ирана, полёты над Бахрейном и Кувейтом были приостановлены.
