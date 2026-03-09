Турция разместила истребители F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

В рамках поэтапного плана по повышению безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на фоне последних событий в регионе, с сегодняшнего дня на территории ТРСК размещены 6 истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Отмечается, что в зависимости от развития ситуации и результатов оценок будут приняты дополнительные меры при необходимости.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.