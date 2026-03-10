https://news.day.az/hitech/1821160.html Создатели ИИ Claude подали в суд на Пентагон Компания Anthropic, которая является разработчиком нейросети Claude, подала иск к Пентагону из-за стремления американского военного ведомства включить ее в черный список по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет агентство Reuters. "Эти действия беспрецедентны и незаконны.
Компания Anthropic, которая является разработчиком нейросети Claude, подала иск к Пентагону из-за стремления американского военного ведомства включить ее в черный список по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет агентство Reuters.
"Эти действия беспрецедентны и незаконны. Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную законом свободу слова", - заявила Anthropic.
В иске компании, поданном в федеральный суд Калифорнии, говорится о просьбе отменить присвоение статуса и запретить федеральным агентствам применять его.
