Создатели ИИ Claude подали в суд на Пентагон

Компания Anthropic, которая является разработчиком нейросети Claude, подала иск к Пентагону из-за стремления американского военного ведомства включить ее в черный список по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет агентство Reuters.

"Эти действия беспрецедентны и незаконны. Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную законом свободу слова", - заявила Anthropic.

В иске компании, поданном в федеральный суд Калифорнии, говорится о просьбе отменить присвоение статуса и запретить федеральным агентствам применять его.