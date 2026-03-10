В Иране рассказали о ситуации с продовольствием

Правительство Ирана приняло должные меры для бесперебойного обеспечения граждан товарами первой необходимости, несмотря на удары США и Израиля по стране, дефицита продовольствия и лекарств нет. Об этом заявила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA.

"В настоящее время нет проблем с наличием основных продуктов. Дефицита товаров первой необходимости и медикаментов не наблюдается", - сказала Мохаджерани.

Чиновник также рассказала, что с начала конфликта большое количество больничных коек в северных провинциях Ирана были заняты пациентами, обратившимися за помощью. Тем не менее, вся инфраструктура готова, медицинские университеты находятся в полной готовности и хорошо предоставляют свои услуги, добавила представитель кабмина.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.