В Нью-Йорке зафиксировали пролет трех НЛО - ВИДЕО
В Сети появились кадры пролета трех неопознанных летающих объектов над Нью-Йорком, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
