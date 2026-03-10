Из Ирана в Азербайджан эвакуировано свыше 2 000 человек

Эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с 28 февраля в 08:00 до 10 марта в 10:00 из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 2097 человек.

В их числе 620 граждан Китая, 365 - Азербайджана, 292 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, по 16 - Франции и Германии, 13 - Грузии, по 12 - Узбекистана, Венгрии и Польши, 11 - Мексики, по 10 - Нигерии, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - Великобритании, по 8 - Бразилии, Казахстана и Канады, по 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии и Австралии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Кувейта и Бангладеш, по 3 - Филиппин, Катара, Финляндии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии, Швеции, США, Словении и Кипра.

Кроме того, эвакуированы по одному иностранному гражданину из Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Австралии.