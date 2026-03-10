https://news.day.az/azerinews/1821166.html Medianın İnkişafı Agentliyinin yeni nizamnaməsi hazırlanacaq Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin yeni nizamnaməsi hazırlanacaq. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq Sərəncam imzalayıb.
Qərara əsasən, Medianın İnkişafı Agentliyi Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Audiovizual Şura və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları (dövlətin hüquqi şəxsləri) ilə razılaşdırmaqla Agentliyin yeni nizamnaməsinin layihəsi ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.
Bu Sərəncam martın 3-dən qüvvəyə minib.
