В Армении вынесли решение по делу брата Саргсяна
Судья Антикоррупционного суда Армении удовлетворил запрос следственных органов об избрании в отношении Александра Саргсяна меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Саргсян обвиняется в растрате государственных средств в особо крупном размере.
В обвинительном заключении указывается, что Александр Саргсян, используя свое положение, в 2000-2007 гг. склонял руководителей военной полиции, занимавших свои должности в указанный период, к хищению вверенных им государственных денежных средств путем их растраты в особо крупных размерах.
Местонахождение Александра Саргсяна неизвестно, он объявлен в розыск.
