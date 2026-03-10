Стало известно, насколько продвинулось строительство станции "Дярнягюль"

На железнодорожной станции Дярнягюль завершено 80 процентов строительных работ.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы предусмотрено увеличение пропускной способности поездов и пассажиропотока на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт по кольцевому железнодорожному маршруту, а также ввод в эксплуатацию новых остановок.