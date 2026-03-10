https://news.day.az/society/1821209.html Стало известно, насколько продвинулось строительство станции "Дярнягюль" На железнодорожной станции Дярнягюль завершено 80 процентов строительных работ. Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы предусмотрено увеличение пропускной способности поездов и пассажиропотока на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт по кольцевому железнодорожному маршруту, а также ввод в эксплуатацию новых остановок.
