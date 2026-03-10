Голкипер "Карабаха" объяснил свои слова о возможном переходе в АПЛ

Вратарь футбольного клуба "Карабах" Матеуш Кохальски прокомментировал резонанс, вызванный его беседой с британским изданием The Sun. 26-летний поляк ответил на обвинения в том, что он якобы навязывал свои услуги клубам английской Премьер-лиги (АПЛ) после игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом голкипер сказал в беседе с teleqraf.az

"Конечно, как и любой футболист, я хочу играть в лучших клубах мира и на самом высоком уровне. Думаю, это нормальное желание. Но это не означает, что я не хочу играть в "Карабахе" или в Азербайджане", - сказал Кохальски.

Поводом для обсуждений стало его интервью британскому изданию The Sun после матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", в котором "Карабах" уступил со счетом 2:3.

"Я не говорил, что уйду из "Карабаха". Нет, это не так. Я просто сказал, что хотел бы попробовать заиграть в АПЛ", - отметил голкипер.

Кохальски также высказался о победе агдамского клуба над "Араз-Нахчываном" (6:0) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Наконец-то мы добились хорошего результата. Забили шесть голов и не пропустили. Я очень счастлив. Эти три очка были для нас очень важны. Надеюсь, в следующем матче команда сыграет так же или даже лучше", - сказал Кохальски.