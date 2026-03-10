Джейхун Байрамов провел обсуждения с новым послом Колумбии

10 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового посла Колумбии в Азербайджане Нельси Ракель Мунар Харамийо.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел, в ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал успехов.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о перспективах расширения политического диалога между двумя странами, а также развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, образования и культуры, деятельности по разминированию и в других областях. Также была представлена информация о подготовительной работе к проведению политических консультаций между министерствами иностранных дел по этим и другим направлениям.

Было отмечено, что обе страны поддерживают друг друга на многосторонних платформах, включая ООН, Движение неприсоединения и другие структуры, в вопросах мира, безопасности и устойчивого развития, а также важность межпарламентского измерения в отношениях, подчеркнута полезность взаимных контактов и визитов между группами дружбы.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации на фоне войны на Ближнем Востоке. Посол Колумбии отметила, что министерство иностранных дел ее страны выступило с заявлением, подчеркнув важность деэскалации.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние вопросы стран, представляющие взаимный интерес, региональные и международные темы.